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НОВОСТИ

У ЕC имеется секретный план «газовой войны» с Россией - СМИ

09:00 25.09.2021 Источник: Lenta.ru

У Европейского союза есть секретный план «газовой войны» с Россией. Об этом пишет обозреватель газеты Times Бруно Уотерфилд.

По словам колумниста, инициатива принадлежит Испании и предназначена для того, чтобы «ЕС больше не был в заложниках у Москвы».

В плане, с которым ознакомился автор материала, говорится, что Мадрид предлагает членам Евросоюза приобрести стратегические запасы топлива единым блоком, объединив покупательную способность стран. По мнению министров энергетики европейских государств, данная мера поможет «противостоять усилиям России по ограничению поставок и повышению стоимости» газа.  Lenta.Ru

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