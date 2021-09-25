Зюганов и Миронов на встрече с Путиным призвали отменить пенсионную реформу
19:30 25.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов и председатель "Справедливой России - Патриотов - За правду" Сергей Миронов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным призвали вернуться к прежнему пенсионному возрасту.
"Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин - 60 лет", - сказал Миронов в ходе видеоконференции лидеров партий, прошедших в парламент, с главой государства.
"Пенсионку, все понимают, ее надо отменять. Она не дает простора ни молодежи, ни старикам нормальной жизни", - заявил в свою очередь Зюганов.
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