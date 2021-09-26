В воскресенье 26 сенятбря в Москве сохраниться холодная и пасмурная погода
09:31 26.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем в воскресенье, 26 сентября, в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем в столице будет от 9 до 11 градусов тепла, в ночь на понедельник похолодает до плюс 7 градусов.
Скорость северо-западного ветра может достигать 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 742 мм ртутного столба.
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