В воскресенье 26 сенятбря в Москве сохраниться холодная и пасмурная погода

09:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Синоптики прогнозируют облачную погоду с дождем в воскресенье, 26 сентября, в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 9 до 11 градусов тепла, в ночь на понедельник похолодает до плюс 7 градусов.

Скорость северо-западного ветра может достигать 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 742 мм ртутного столба.