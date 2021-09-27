Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Зеленограде
10:45 27.09.2021
О проектах благоустройства районов Матушкино, Крюково, Савелки рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.
«Продолжаю рассказывать о создании качественной городской среды в жилых районах. Несколько интересных проектов было запланировано в Зеленограде», - отмечается в сообщении.
Градоначальник сообщил, что часть проектов уже завершена.
Также он рассказал о благоустройстве Нижнего Каменского пруда в Крюково, который начали приводить в порядок в 2019 году, создав в его западной части комфортную рекреационную зону с детскими площадками, велосипедной дорожкой, скейт-парком и воркаутом. Этим летом была обустроена прибрежная часть Нижнего Каменского пруда, украшением прогулочной зоны стал ажурный мостик через реку Каменку. Мэр сообщил, что помимо строительства нового жилого микрорайона в Крюково будет создан парк активного отдыха площадью 12 га., в котором любителям спорта будет предложены памп-трек и лыжероллерная трасса.
В Савелках также прошло благоустройство придомовых территорий, отремонтирована спортивная площадка и зона выгула собак. Находящуюся в лесу у развязки на 37 км. Ленинградского шоссе зону отдыха преобразовали в полноценную прогулочную зону, оснащенную пешеходными дорожками, скамейками и цветниками. В ближайшее время, по словам градоначальника, планируется завершение ремонта на 8 детских спортплощадках, где будут установлены современные игровые комплексы.
В Матушкино обновили пять детских спортивных площадок и благоустроили зону отдыха.
Как написал в заключении мэр, благодаря реализации новых проектов Зеленоград стал еще более уютным.
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