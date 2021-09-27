Китай выступает решительно против односторонних санкций США против России - МИД КНР
18:00 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти выступают решительно против санкций, которые США в одностороннем порядке применяют против России. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Мы уже заметили реакцию российской стороны [на санкции США, запланированные на 2022 год]. Китай решительно против того, чтобы Вашингтон под предлогом защиты прав человека применял односторонние санкции", - сообщила она на брифинге.
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