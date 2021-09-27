ГП признала нежелательной в РФ Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность неправительственной организации "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

"По результатам изучения поступивших материалов 27 сентября в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами")", - отметили в Генпрокуратуре.