ГП признала нежелательной в РФ Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами
19:20 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории РФ деятельность неправительственной организации "Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами". Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов 27 сентября в Генеральной прокуратуре принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ("Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами")", - отметили в Генпрокуратуре.
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