Путин поручил сократить число проверочных в школах для "обоснованного контроля знаний"

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования", - говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 25 августа.

Поручение адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения РФ и региональными властями.