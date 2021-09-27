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Путин поручил сократить число проверочных в школах для "обоснованного контроля знаний"

20:00 27.09.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить число контрольных и проверочных работ в школах для обеспечения "обоснованного режима контроля знаний". Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

"Проработать вопрос и обеспечить сокращение количества контрольных и проверочных работ в общеобразовательных организациях с учетом необходимости обеспечения методически обоснованного режима контроля знаний и актуальности задач мониторинга качества образования", - говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Госсовета, состоявшегося 25 августа.

Поручение адресовано Рособрнадзору совместно с Минпросвещения РФ и региональными властями.

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