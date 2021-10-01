Минфин спрогнозировал шестикратное снижение спроса на нефть к 2050 году

09:20 Источник: Известия

Министерство финансов РФ допустило многократное снижение мирового спроса на нефть, если западные страны заключат соглашения о декарбонизации. Об этом говорится в опубликованном 1 октября докладе ведомства «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов».

«Долгосрочные перспективы спроса на нефть становятся все более негативными. Если объявленные намерения ряда стран по достижению углеродной нейтральности к 2050 году (в Китае — к 2060 году) обретут законодательный статус и этому примеру последуют другие страны, то спрос на нефть снизится катастрофически», — сказано в документе.

Как уточняют специалисты, по предварительным оценкам, спрос на нефть в 2050 году может упасть в четыре-шесть раз по сравнению с показателями 2019 года.

Вместе с этим в докладе приводятся прогнозы Международного энергетического агентства, согласно которым цены на черное золото могут снизиться к 2030 году до $35 за баррель, а к 2050-му — до $25.

Отмечается, что уже сейчас крупные международные инвестфонды начинают рассматривать климатические риски как инвестиционные. Известия