В Пермском крае проведут проверку из-за окрашивания рек в зеленый цвет

19:30 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пермская прокуратура организовала проверку из-за окрашивания рек в зелёный цвет. Речь идёт о Егошихе, Данилихе, Иве и Каме.

Инспекция с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов была начата после многочисленных публикаций в сети.

По данным регионального ведомства, эксперты возьмут пробы сточных вод, а у ресурсоснабжающих компаний — ПАО «Т Плюс», ООО «Пермская сетевая компания» — запросят информацию о разрешениях на использование водных объектов для сброса стоков. Говорит Москва