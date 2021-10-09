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НОВОСТИ

В Пермском крае проведут проверку из-за окрашивания рек в зеленый цвет

19:30 09.10.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Пермская прокуратура организовала проверку из-за окрашивания рек в зелёный цвет. Речь идёт о Егошихе, Данилихе, Иве и Каме.

Инспекция с привлечением специалистов контрольно-надзорных органов была начата после многочисленных публикаций в сети.

По данным регионального ведомства, эксперты возьмут пробы сточных вод, а у ресурсоснабжающих компаний — ПАО «Т Плюс», ООО «Пермская сетевая компания» — запросят информацию о разрешениях на использование водных объектов для сброса стоков.  Говорит Москва

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