0
0
31
НОВОСТИ

Днем траура по погибшим после крушения L-410 в Татарстане объявлено 11 октября

13:10 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Татарстана объявили днем траура 11 октября после жесткой посадки самолета L-410, в результате которой 16 человек погибли, еще шесть пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

"На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент республики Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 10.10.2021
Арест генпрокурора Молдавии спровоцировал акцию протеста с требование отставки Майи Санду
0
34
12:20 10.10.2021
По факту крушения самолета L-410 в Татарстане начали проверку
0
160
12:10 10.10.2021
На акции протеста против ковид-сертификатов в Риме задержаны 12 человек
0
149
11:20 10.10.2021
Париж считают грязным городом более 80% жителей - опрос
0
228
11:10 10.10.2021
По делу о нелегальном сбыте алкоголя в Оренбургской области задержан десятый фигурант
0
279
10:20 10.10.2021
При падении самолета L-410 в Татарстане пострадали три человека
0
748
10:10 10.10.2021
На досрочных парламентских выборах в Ираке одним из первых проголосовал премьер
0
293
09:30 10.10.2021
При Байдене США вынуждены просить нефть у России и ОПЕК - Трамп
0
518
09:20 10.10.2021
К 30-летию апостольской администратуры Москвы Папа Франциск призвал христиан к единству
0
332
09:10 10.10.2021
В возрасте 85 лет умер Абдул Кадир Хан, руководитель пакистанской ядерной программы
0
335

Возврат к списку