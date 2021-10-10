Днем траура по погибшим после крушения L-410 в Татарстане объявлено 11 октября

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Татарстана объявили днем траура 11 октября после жесткой посадки самолета L-410, в результате которой 16 человек погибли, еще шесть пострадали. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.



"На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент республики Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура", - говорится в сообщении.



