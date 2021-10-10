Днем траура по погибшим после крушения L-410 в Татарстане объявлено 11 октября
13:10 10.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент республики Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура", - говорится в сообщении.
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