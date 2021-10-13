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Классы для одаренных детей в Нью-Йорке закрыли из-за борьбы с расизмом - СМИ

11:32 13.10.2021 Источник: Газета.Ru

Мэрия Нью-Йорка опубликовала поэтапный план отказа от городской программы для одаренных и талантливых детей. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Мы собираемся обучить преподавателей и подготовить школы, чтобы они действительно развивали детей, выявляли их таланты и способности, которые были бы проигнорированы, если бы их не приняли в одну из этих очень маленьких, очень эксклюзивных программ для одаренных детей», — сказал мэр мегаполиса Билл де Блазио.

Телеканал Fox News отмечает, что программу свернули, посчитав ее расистской, — подавляющее большинство учеников составляли белые и азиаты.  Газета.Ru

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