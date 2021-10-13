Умер экс-директор Чернобыльской АЭС, руководивший станцией в момент катастрофы

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Виктор Брюханов, руководивший Чернобыльской АЭС во время катастрофы в 1986 году, умер в возрасте 84 лет. Об этом сообщила в среду пресс-служба Чернобыльской АЭС.

"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким", - сообщила пресс-служба в "Фейсбуке".