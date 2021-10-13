Умер экс-директор Чернобыльской АЭС, руководивший станцией в момент катастрофы
19:50 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким", - сообщила пресс-служба в "Фейсбуке".
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