Европа - единственный регион мира, где за неделю увеличилась смертномсть от COVID-19 - ВОЗ
22:30 13.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Число еженедельно регистрируемых случаев заражения и смерти от COVID-19 снижается с августа. С 4 по 10 октября поступили сообщения о более 2,8 млн новых случаев заражения и более 46 тыс. смертей, что соответственно на 7% и на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. Согласно приведенным организацией статистическим данным, за семь дней было зарегистрировано 2 885 011 заразившихся и 46 789 случаев смерти.Особенно существенное снижение уровня инфицирования было зарегистрировано за неделю в Африке (на 32%) и Западно- Тихоокеанском регионе (на 26%). Европа - единственный регион, где заболеваемость выросла (на 7%). Смертность также увеличилась только в Европе (на 11%).
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