Европа - единственный регион мира, где за неделю увеличилась смертномсть от COVID-19 - ВОЗ

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 2,8 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире за минувшую неделю, более 46 тыс. умерли. Как сообщила в среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), число новых случаев инфицирования уменьшилось за семь дней на 7%, а летальных исходов - на 10%.

"Число еженедельно регистрируемых случаев заражения и смерти от COVID-19 снижается с августа. С 4 по 10 октября поступили сообщения о более 2,8 млн новых случаев заражения и более 46 тыс. смертей, что соответственно на 7% и на 10% меньше по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в еженедельном эпидемическом бюллетене ВОЗ. Согласно приведенным организацией статистическим данным, за семь дней было зарегистрировано 2 885 011 заразившихся и 46 789 случаев смерти.

Особенно существенное снижение уровня инфицирования было зарегистрировано за неделю в Африке (на 32%) и Западно- Тихоокеанском регионе (на 26%). Европа - единственный регион, где заболеваемость выросла (на 7%). Смертность также увеличилась только в Европе (на 11%).