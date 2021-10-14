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Тема корректировки пенсионной реформы в Кремле не обсуждается - Песков

14:12 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не обсуждает корректировку пенсионной реформы, заявил журналистам пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, подобных обсуждений в Кремле не ведется", - сказал он.

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