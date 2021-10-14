Россия с 9 ноября снимает ограничения на рейсы в курортные города Египта

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия с 9 ноября 2021 года снимает ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из аэропортов России в курортные города Египта Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Об этом сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"[Принято решение] снять ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из пунктов России, из которых возобновлены международные полеты, в пункты Египта - города Хургада и Шарм-эш-Шейх", - говорится в сообщении.