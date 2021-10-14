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Ультиматумы японского премьера по Курилам отдаляют перспективы решения вопроса - Захарова

17:40 14.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ультимативные заявления нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио не пойдет на заключение мирного договора с Москвой без урегулирования территориального вопроса, лишь отдаляют перспективы решения данного вопроса. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях III Евразийского женского форума.

"Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, этим наши партнеры еще более отдаляют перспективу его решения", - сказала она.

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