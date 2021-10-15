Консорциум компаний Vitol и MME покупает у «Роснефти» 5% флагманского проекта «Восток Ойл»

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«Роснефть» и консорциум компаний Vitol S.A. и Mercantile & Maritime Energy Pte. Ltd. закрыли сделку по продаже пятипроцентной доли уставного капитала масштабного проекта «Восток Ойл». Совет директоров «Роснефти» сделку одобрил, по российскому законодательству согласование Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России не потребуется.

«Мы рады, что консорциум компаний Vitol и Mercantile & Maritime Energy присоединился к нашему флагманскому проекту, - отметил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. - «Восток Ойл» имеет устойчивую экономическую модель, которая получила положительные заключения международных экспертов. Логистические преимущества, большой ресурсный потенциал и высокое качество нефти делают проект одним из самых привлекательных для инвестирования в мировой энергетической отрасли. Этот факт подтверждает участие в проекте ведущих мировых трейдеров Trafigura и Vitol, которые получат доступ к «зеленым баррелям» проекта «Восток Ойл». Компания продолжает активную работу по реализации проекта «Восток Ойл».

Ресурсная база проекта «Восток Ойл» составляет более 6 млрд тонн премиальной малосернистой нефти, с рекордно низким содержанием серы в 0,01-0,04%. Предполагается, что к 2030 году добыча нефти на месторождениях проекта составит порядка 100 млн тонн. Сырье с месторождений можно будет поставлять как на европейские, так и на азиатские рынки, в том числе используя Северный морской путь.