В Москве выявили 6 631 случай заражения коронавирусом за сутки - оперштаб

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 631 против 6 712 днем ранее, до 1 706 129. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,39%

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 70. Всего в городе умерли 30 021 человек (1,76% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.