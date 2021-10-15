В Москве выявили 6 631 случай заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
12:32 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 631 против 6 712 днем ранее, до 1 706 129. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,39%
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 70. Всего в городе умерли 30 021 человек (1,76% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.
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