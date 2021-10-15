На Чукотке задержан подросток, угрожавший массовыми убийствами

13:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Чукотке задержали подростка, угрожавшего массовыми убийствами в школе. У него найдено пневматическое оружие, сообщает мэрия Анадыря.

В чате в WhatsApp бывший ученик школы опубликовал пост, в котором пообещал устроить расстрел в образовательном заведении. Ученики передали эту информацию директору.

Задержанный подросток признался, что разместил публикацию из хулиганских побуждений. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что мальчик в разное время учился в обеих школах Анадыря. Говорит Москва