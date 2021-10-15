Проценко считает ситуацию с коронавирусом близкой к критической

14:00 Источник: Интерфакс

В инфекционных госпиталях в разных регионах России сложилась напряженная ситуация, туда поступает большое число пациентов с COVID-19, сообщил главный врач московской больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Ситуация если не критическая, то близка к этому", - написал Проценко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в стране доминирующим стал более заразный дельта-штамм коронавируса: при нем наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно, что приводит к большому числу пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме.