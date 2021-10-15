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НОВОСТИ

Проценко считает ситуацию с коронавирусом близкой к критической

14:00 15.10.2021 Источник: Интерфакс

В инфекционных госпиталях в разных регионах России сложилась напряженная ситуация, туда поступает большое число пациентов с COVID-19, сообщил главный врач московской больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Ситуация если не критическая, то близка к этому", - написал Проценко в своем телеграм-канале.

Он добавил, что в стране доминирующим стал более заразный дельта-штамм коронавируса: при нем наработанные алгоритмы лечения и протоколы работают не так эффективно, что приводит к большому числу пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме.

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