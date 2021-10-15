Главой Антитеррористического центра СНГ назначен начальник Академии ФСБ Сысоев
14:12 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Начальник Академии ФСБ России генерал-полковник Евгений Сысоев утвержден на пост руководителя Антитеррористического центра СНГ. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на онлайн-заседании Совета глав государств Содружества.
Ранее предложение о назначении на этот пост с 1 января 2022 года вынес глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.
НОВОСТИ
- 14:32 15.10.2021
- Социал-демократы победили на выборах в Германии, получив 25,7% голосов - итоговые данные
- 14:00 15.10.2021
- Проценко считает ситуацию с коронавирусом близкой к критической
- 13:32 15.10.2021
- Не нужно торопиться с официальным признанием талибов - Путин
- 13:20 15.10.2021
- На Чукотке задержан подросток, угрожавший массовыми убийствами
- 13:07 15.10.2021
- Путин прокомментировал ситуацию с Карабахом словами "плохой мир лучше, чем хорошая война"
- 13:00 15.10.2021
- Синод РПЦ из-за пандемии перенес Архиерейский собор на май 2022 года
- 12:32 15.10.2021
- В Москве выявили 6 631 случай заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
- 12:22 15.10.2021
- Сбер стал победителем в трех номинациях HR-премии «Хрустальная пирамида»
- 12:20 15.10.2021
- Верховный суд РФ не счел отсутствие маски в общественном месте малозначительным нарушением
- 12:06 15.10.2021
- В России выявили 32 196 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать