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Главой Антитеррористического центра СНГ назначен начальник Академии ФСБ Сысоев

14:12 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник Академии ФСБ России генерал-полковник Евгений Сысоев утвержден на пост руководителя Антитеррористического центра СНГ. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на онлайн-заседании Совета глав государств Содружества.

Ранее предложение о назначении на этот пост с 1 января 2022 года вынес глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев.

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