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Социал-демократы победили на выборах в Германии, получив 25,7% голосов - итоговые данные

14:32 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Социал-демократическая партия Германии победила на прошедших 26 сентября выборах в Бундестаг, получив 25,7% голосов. Таковы официальные окончательные результаты голосования, которые представил в пятницу в Бундестаге глава ЦИК ФРГ Георг Тиль.

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов набрал всего 24,1% голосов, что стало худшим результатом в его истории. Либеральная Свободная демократическая партия получила 11,5% голосов, "Союз-90"/"Зеленые" - 14,8%, правопопулистская "Альтернатива для Германии" - 10,3%. В Бундестаг также благодаря трем прямым мандатам прошла Левая партия с 4,9% голосов.

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