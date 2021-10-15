Британский парламентарий умер после получения ножевых ранений на встрече с избирателями
17:40 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Амесс умер после нападения на него с ножом в ходе встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии. Об этом в пятницу сообщила полиция графства Эссекс.
"К сожалению, мужчина (Амесс - прим. ТАСС) умер", - говорится в заявлении правоохранительных органов. Сотрудники полиции уточнили, что подозреваемый в нападении на депутата - 25-летний мужчина - уже задержан.
Ранее в пятницу секретариат Амесса подтвердил факт нападения на 69-летнего депутата. Дэвид Амесс был членом британского парламента с 1983 года.
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