0
0
155
НОВОСТИ

Британский парламентарий умер после получения ножевых ранений на встрече с избирателями

17:40 15.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутат парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Амесс умер после нападения на него с ножом в ходе встречи с избирателями в методистской церкви города Ли-он-Си на юге Англии. Об этом в пятницу сообщила полиция графства Эссекс.

"К сожалению, мужчина (Амесс - прим. ТАСС) умер", - говорится в заявлении правоохранительных органов. Сотрудники полиции уточнили, что подозреваемый в нападении на депутата - 25-летний мужчина - уже задержан.

Ранее в пятницу секретариат Амесса подтвердил факт нападения на 69-летнего депутата. Дэвид Амесс был членом британского парламента с 1983 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:00 15.10.2021
Правительство РФ планирует направить более 9 млрд руб на водородную энергетику
0
40
18:27 15.10.2021
Сбер утвердил групповые стандарты корпоративного управления
0
96
18:20 15.10.2021
В РФПИ ждут экспертов из Европы по в рамках одобрения вакцины "Спутник V"
0
113
17:12 15.10.2021
ЛНР заявила, что прекращает контакты с Киевом в СЦКК до возвращения похищенного офицера
0
234
17:00 15.10.2021
Максимальный срок предоставления результатов тестов на коронавирус сокращен до 24 часов
0
224
16:32 15.10.2021
Круглогодичная навигация по Севморпути начнется в 2023-2024 годах - Чекунков
0
252
16:12 15.10.2021
Сокамерницы напали на врача, проходящего по делу о смерти младенца, в СИЗО Москвы - защита
0
271
16:03 15.10.2021
СберБанк запустил сервис видеоконсультаций на русском жестовом языке
0
260
16:00 15.10.2021
Депутат британского парламента получил ножевые ранения на встрече с избирателями
0
250
15:32 15.10.2021
Трудовым мигрантам в РФ нужно "как минимум знать русский язык", считает Путин
0
292

Возврат к списку