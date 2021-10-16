В отеле Албании найдены четверо мертвых туристов - издание
09:30 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее сведениям, погибшие были выходцами из России. "Около 22:20 (23:20 мск) в сауне отеля в [деревне] Керрет в [округе] Кавая были обнаружены тела четырех человек, выходцев из России. Все они задохнулись", - говорится в сообщении.
Других подробностей случившегося не приводится.
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