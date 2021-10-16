В отеле Албании найдены четверо мертвых туристов - издание

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четверо туристов найдены мертвыми в отеле на западе Албании. Об этом в субботу сообщило издание "Албаниан дейли ньюс" со ссылкой на полицию республики.



По ее сведениям, погибшие были выходцами из России. "Около 22:20 (23:20 мск) в сауне отеля в [деревне] Керрет в [округе] Кавая были обнаружены тела четырех человек, выходцев из России. Все они задохнулись", - говорится в сообщении.



Других подробностей случившегося не приводится.



