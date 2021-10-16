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В первом педагогическом диктанте приняли участие учителя из 40 регионов

17:40 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый Всероссийский педагогический диктант прошел в субботу, в нем приняли участие учителя из 40 регионов. Итоги акции подведут до 21 ноября, сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда новых форм развития образования.

Диктант прошел на базе методического центра "Россия - Моя история", площадках одноименных мультимедийных исторических парков, а также в тестовом онлайн-режиме.

"Спасибо всем учителям и экспертам, кто выразил желание присоединиться к педагогическому диктанту, - как индивидуально, так и целыми командами. Отрадно видеть, как 7 тыс. педагогов со всей страны загорелись желанием проверить свои знания в творческом испытании акции. Мы приносим свои извинения за возможные сбои онлайн-платформы, которые были связаны с работой хостинга. В некоторых регионах наблюдались проблемы с доступом в моменты пиковой нагрузки на систему", - приводятся в сообщении слова первого замруководителя Фонда новых форм развития образования Александра Тарасова.

Он отметил, что Всероссийский педагогический диктант пройдет и в следующем году, будет принят во внимание онлайн- и офлайн-опыт этого года.

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