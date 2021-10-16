В первом педагогическом диктанте приняли участие учителя из 40 регионов
17:40 16.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Диктант прошел на базе методического центра "Россия - Моя история", площадках одноименных мультимедийных исторических парков, а также в тестовом онлайн-режиме.
"Спасибо всем учителям и экспертам, кто выразил желание присоединиться к педагогическому диктанту, - как индивидуально, так и целыми командами. Отрадно видеть, как 7 тыс. педагогов со всей страны загорелись желанием проверить свои знания в творческом испытании акции. Мы приносим свои извинения за возможные сбои онлайн-платформы, которые были связаны с работой хостинга. В некоторых регионах наблюдались проблемы с доступом в моменты пиковой нагрузки на систему", - приводятся в сообщении слова первого замруководителя Фонда новых форм развития образования Александра Тарасова.
Он отметил, что Всероссийский педагогический диктант пройдет и в следующем году, будет принят во внимание онлайн- и офлайн-опыт этого года.
НОВОСТИ
- 19:35 15.10.2021
- По поводу инцидента в Японском море Минобороны РФ вызвало военного атташе США
- 11:00 15.10.2021
- На северо-востоке Афганистана идут ожесточенные бои - СМИ
- 10:00 15.10.2021
- Арктическое транспортное судно может стать носителем ракетного комплекса "Калибр-К"
- 10:32 14.10.2021
- В Японском море начались российско-китайские учения "Морское взаимодействие -2021"
- 18:20 13.10.2021
- МИД РФ: Попытки ввести немедленный запрет ядерного оружия считаем ошибочными
- 20:40 12.10.2021
- Минобороны Кувейта разрешило женщинам служить в армии
- 19:20 12.10.2021
- В США испытали сверхдальнобойный снаряд для гаубицы
- 22:55 08.10.2021
- Минобороны перезапустило БАМ
- 14:52 08.10.2021
- Начальник Генштаба передал звезду Героя России внуку участника Великой Отечественной войны
- 10:00 08.10.2021
- Вертолетоносец "Митрофан Москаленко" станет флагманом Черноморского флота РФ - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать