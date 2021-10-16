Ситуация с отравлением детей в подмосковном Клине взята под особый контроль областных властей
19:45 16.10.2021
Как сообщает Минздрав Московской области, в Клинскую и Солнечногорскую областные больницы поступило 36 обращений от родителей. 7 детей были госпитализированы в Солнечногорскую областную больницу, на данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное.
Пациентам провели необходимый комплекс диагностических процедур, назначили лечение. Остальные дети находятся на амбулаторном лечении в Клинской областной больнице. Медицинская помощь оказывается всем в полном объеме.
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