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НОВОСТИ

Ситуация с отравлением детей в подмосковном Клине взята под особый контроль областных властей

19:45 16.10.2021

Ситуация в школе в городском округе Клин, в которой произошло массовое отравление детей, взята на особый контроль. Проводится проверка и выясняются причины произошедшего, сообщает Министерство образования Московской области.
Как сообщает Минздрав Московской области, в Клинскую и Солнечногорскую областные больницы поступило 36 обращений от родителей. 7 детей были госпитализированы в Солнечногорскую областную больницу, на данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное.
Пациентам провели необходимый комплекс диагностических процедур, назначили лечение. Остальные дети находятся на амбулаторном лечении в Клинской областной больнице. Медицинская помощь оказывается всем в полном объеме.


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