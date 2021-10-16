Ситуация с отравлением детей в подмосковном Клине взята под особый контроль областных властей

19:45

Ситуация в школе в городском округе Клин, в которой произошло массовое отравление детей, взята на особый контроль. Проводится проверка и выясняются причины произошедшего, сообщает Министерство образования Московской области.

Как сообщает Минздрав Московской области, в Клинскую и Солнечногорскую областные больницы поступило 36 обращений от родителей. 7 детей были госпитализированы в Солнечногорскую областную больницу, на данный момент их состояние оценивается как удовлетворительное.

Пациентам провели необходимый комплекс диагностических процедур, назначили лечение. Остальные дети находятся на амбулаторном лечении в Клинской областной больнице. Медицинская помощь оказывается всем в полном объеме.





