В Польше произошло землетрясение магнитудой 4,6

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировано в воскресенье на юго-западе Польши. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр располагался в 32 км к северу от города Легница, в котором проживают около 106 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.