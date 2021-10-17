На 17-й день голодовки состояние здоровья Саакашвили ухудшается - врач

16:35 Источник: Интерфакс

Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, 17-й день продолжающего в тюремной камере голодовку, ухудшается, заявил в воскресенье журналистам личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе.

"Состояние его здоровья ухудшается, что было вполне предсказуемо, однако Михаил Саакашвили не намерен прекращать голодовку, и морально он стоек", - сказал медик.

"Ему сложно передвигаться, сильная бледность на лице, но пока срочного медицинского вмешательства не требуется", - добавил врач.