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В офисе ОБСЕ в Луганске пока не получали распоряжений о приостановке работы

17:10 17.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Луганском офисе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине пока не получали распоряжений о приостановке деятельности. Об этом в воскресенье сообщил корр. ТАСС источник в представительстве миссии.

"Да, мы читали сообщение от [главы СММ ОБСЕ Яшара Халита] Чевика, но на данный момент никаких указаний на сворачивание работы нам не поступало, так что продолжаем работать пока", - сказал собеседник агентства.

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