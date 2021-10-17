В офисе ОБСЕ в Луганске пока не получали распоряжений о приостановке работы
17:10 17.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Да, мы читали сообщение от [главы СММ ОБСЕ Яшара Халита] Чевика, но на данный момент никаких указаний на сворачивание работы нам не поступало, так что продолжаем работать пока", - сказал собеседник агентства.
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