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Директор пермской школы обезвредил вооружённого ученика

08:10 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор школы в Октябрьском районе Пермского края уговорил стрелявшего ученика отдать ему оружие, рассказали журналистам в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности.

"Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие", - говорится в распространенном сообщении.

Как сообщалось ранее, сообщение о стрельбе в школе поступило утром в понедельник. Ученик шестого класса произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия.

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