Директор пермской школы обезвредил вооружённого ученика

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор школы в Октябрьском районе Пермского края уговорил стрелявшего ученика отдать ему оружие, рассказали журналистам в пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности.



"Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие", - говорится в распространенном сообщении.



Как сообщалось ранее, сообщение о стрельбе в школе поступило утром в понедельник. Ученик шестого класса произвел два выстрела из оружия в стену и потолок. В результате происшествия никто не пострадал. Подросток задержан. Устанавливаются мотивы его поступка и источник приобретения оружия.



