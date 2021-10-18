Доходы россиян по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня - МЭР
09:20 18.10.2021 Источник: Известия
Исправить ситуацию могут меры соцподдержки и улучшение инвестиционного климата, считают они.
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