0
0
67
НОВОСТИ

Доходы россиян по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня - МЭР

09:20 18.10.2021 Источник: Известия

Реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2021 года не восстановятся до докризисного уровня: они вырастут только на 2,5% после падения на 2,8% в 2020 году. Таков новый прогноз Минэкономразвития, рассказали «Известиям» в министерстве. О том, что «отскока» не произойдет, говорят и результаты консенсус-прогноза «Известий»: по мнению ведущих аналитиков из крупнейших банков, университетов и рейтинговых агентств, в 2021 году показатель увеличится примерно на 1,6%.

Исправить ситуацию могут меры соцподдержки и улучшение инвестиционного климата, считают они.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 18.10.2021
Газовый кризис стал наказанием Европы за высокомерие - Forbes
0
63
09:05 18.10.2021
В РФ вступили в силу новые правила подключения к сетям для социальной газификации
0
115
09:00 18.10.2021
Стоимость нефти Brent на бирже ICE превысила $86 за баррель
0
109
08:20 18.10.2021
Для создания метавселенной Facebook наймет 10 тыс. европейских инженеров
0
189
08:10 18.10.2021
Директор пермской школы обезвредил вооружённого ученика
0
225
08:00 18.10.2021
США готовы укреплять обороноспособность Грузии - глава Пентагона
0
187
20:26 17.10.2021
Зеленский: На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей...
0
719
19:10 17.10.2021
Глава генштаба иранской армии прибыл с визитом в Москву
0
783
17:10 17.10.2021
В офисе ОБСЕ в Луганске пока не получали распоряжений о приостановке работы
0
833
16:45 17.10.2021
Миссия ОБСЕ в Донбассе приостановила работу по соображениям безопасности
0
996

Возврат к списку