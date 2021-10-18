Рост российской экономики в ближайшие месяцы замедлится - Решетников

15:32 Источник: Эхо Москвы

Рост российской экономики в ближайшие месяцы замедлится, предупреждают в Минэкономразвития. Глава ведомства Максим Решетников сказал, что восстановление «себя исчерпало». Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации. Рост ВВП в этом году составил чуть более 4%. Эхо Москвы