0
0
74
НОВОСТИ

Рост российской экономики в ближайшие месяцы замедлится - Решетников

15:32 18.10.2021 Источник: Эхо Москвы

Рост российской экономики в ближайшие месяцы замедлится, предупреждают в Минэкономразвития. Глава ведомства Максим Решетников сказал, что восстановление «себя исчерпало». Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации. Рост ВВП в этом году составил чуть более 4%. Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 18.10.2021
Экс-госсекретарь США Колин Пауэлл умер от последствий заражения коронавирусом - семья
0
18
15:12 18.10.2021
Прекращается деятельность Информационного бюро НАТО в Москве
0
134
14:56 18.10.2021
Москва приостанавливает работу постпредства РФ при НАТО с 1 ноября - Лавров
0
163
14:32 18.10.2021
Владельца оружия, из которого стреляли в школе под Пермью, привлекут к ответственности
0
175
14:12 18.10.2021
В Госдуме предложили премировать каждого привившегося от коронавируса
0
237
14:00 18.10.2021
Цена газа в Европе выросла на 14% после аукциона на допмощности по транзиту через Украину
0
261
13:32 18.10.2021
Норвежский журналист заявил, что Украина находится в состоянии распада
0
271
13:20 18.10.2021
QR-коды для посещения в кафе и ТЦ введут в Саратовской области до конца недели
0
235
13:05 18.10.2021
Игорь Додон заявил, что слагает мандат депутата парламента Молдавии
0
274
13:00 18.10.2021
В Москве выявили 6 823 случая заражения коронавирусом за сутки - оперштаб
0
236

Возврат к списку