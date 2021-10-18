В Нигерии бандиты убили на рынке 30 человек - Reuters

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 30 человек убиты на севере Нигерии во время нападения банды на городской рынок. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на заявление губернатора штата Сокото Амину Вазири.

По его словам, группа хорошо вооруженных бандитов напала 17 октября на рынок в городе Горонио. Беспорядочно стреляя, они начали грабить многочисленных торговцев и покупателей. Бандиты находились на территории рынка до утра 18 октября.

Между тем нигерийская газета "Дейли найджирэн" передала в понедельник, что число убитых на рынке в Горонио составляет 60 человек. При этом она ссылается на СМИ штата Сокото.

В северных и центральных районах Нигерии в последние два года отмечается существенный рост активности организованной преступности. Бандиты убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Правительство вынуждено задействовать спецотряды полиции и армейские подразделения, чтобы справиться с разгулом преступности. Создаются также группы местного ополчения.