В Нигерии бандиты убили на рынке 30 человек - Reuters
18:00 18.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 30 человек убиты на севере Нигерии во время нападения банды на городской рынок. Об этом сообщило в понедельник агентство Рейтер со ссылкой на заявление губернатора штата Сокото Амину Вазири.
По его словам, группа хорошо вооруженных бандитов напала 17 октября на рынок в городе Горонио. Беспорядочно стреляя, они начали грабить многочисленных торговцев и покупателей. Бандиты находились на территории рынка до утра 18 октября.
Между тем нигерийская газета "Дейли найджирэн" передала в понедельник, что число убитых на рынке в Горонио составляет 60 человек. При этом она ссылается на СМИ штата Сокото.
В северных и центральных районах Нигерии в последние два года отмечается существенный рост активности организованной преступности. Бандиты убивают людей, захватывают заложников для выкупа, похищают скот, запугивают жителей, облагая их различными поборами. Правительство вынуждено задействовать спецотряды полиции и армейские подразделения, чтобы справиться с разгулом преступности. Создаются также группы местного ополчения.
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