Богатейшие 10% американцев владеют 89% всех акций в США

22:00 Источник: Интерфакс

Наиболее состоятельные 10% американцев владеют 89% всех акций в США, что является рекордным показателем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При этом самый обеспеченный 1% населения увеличил объем акций компаний и паевых инвестиционных фондов более чем на $6,5 трлн в период пандемии коронавируса.

В свою очередь, на долю остальных 90% американцев пришлось около 11% всех акций по сравнению с 12% до пандемии.

Основным источником получения дохода в США в период пандемии стал фондовый рынок, капитализация которого с марта 2020 года увеличилась почти вдвое. Объем благосостояния самого богатого 1% американцев сейчас превышает 32% от общего показателя, что является рекордом.