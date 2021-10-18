Богатейшие 10% американцев владеют 89% всех акций в США
22:00 18.10.2021 Источник: Интерфакс
Наиболее состоятельные 10% американцев владеют 89% всех акций в США, что является рекордным показателем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы (ФРС) США.
При этом самый обеспеченный 1% населения увеличил объем акций компаний и паевых инвестиционных фондов более чем на $6,5 трлн в период пандемии коронавируса.
В свою очередь, на долю остальных 90% американцев пришлось около 11% всех акций по сравнению с 12% до пандемии.
Основным источником получения дохода в США в период пандемии стал фондовый рынок, капитализация которого с марта 2020 года увеличилась почти вдвое. Объем благосостояния самого богатого 1% американцев сейчас превышает 32% от общего показателя, что является рекордом.
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