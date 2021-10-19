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КНДР могла испытать баллистическую ракету подводных лодок - СМИ

09:20 19.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Японии считают, что КНДР во вторник запустила две баллистические ракеты, ущерба рыболовным судам в Японском море на данный момент не зафиксировано. Об этом сообщил журналистам японский премьер-министр Фумио Кисида.

"Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет", - сказал он. Отвечая на вопрос журналистов о том, поступала ли информация о каком-либо ущербе рыболовным судам, глава правительства заявил, что "на данный момент такой информации нет".

КНДР, вероятно, осуществила во вторник запуск баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ). Об этом сообщила газета "Тона ильбо" со ссылкой на южнокорейский военный источник.

"Предполагается, что Север произвел пуск баллистической ракеты подводных лодок", - отметил этот источник. По словам военного, в пользу данной версии говорит ряд фактов, в том числе то, что в районе КНДР, откуда была запущена ракета, расположена крупная военная верфь.

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