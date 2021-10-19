В Челябинске задержан подозреваемый в отравлении животных зоопарка

10:20 Источник: Газета.Ru

В Челябинске задержан бывший работник местного зоопарка, где произошло отравление медведей и еще некоторых животных. Возбуждено уголовное дело, пишет kursdela.biz.

Мотивы экс-сотрудника до конца неизвестны, но предполагается, что таким образом мужчина хотел отомстить учреждению, где ранее трудился. Подозреваемый дает показания. Полиция вышла не него, когда определила владельца сумки, которую нашли рядом с вольером, где содержались медведи. В ней лежал отравленный мышьяком корм.

В результате смертоносной атаки двое медведей погибли, один выжил и сейчас приходит в себя. Также от отравления скончались самка северного оленя и детеныш пятнистого оленя. Газета.Ru