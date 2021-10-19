0
0
25
НОВОСТИ

В Челябинске задержан подозреваемый в отравлении животных зоопарка

10:20 19.10.2021 Источник: Газета.Ru

В Челябинске задержан бывший работник местного зоопарка, где произошло отравление медведей и еще некоторых животных. Возбуждено уголовное дело, пишет kursdela.biz.

Мотивы экс-сотрудника до конца неизвестны, но предполагается, что таким образом мужчина хотел отомстить учреждению, где ранее трудился. Подозреваемый дает показания. Полиция вышла не него, когда определила владельца сумки, которую нашли рядом с вольером, где содержались медведи. В ней лежал отравленный мышьяком корм.

В результате смертоносной атаки двое медведей погибли, один выжил и сейчас приходит в себя. Также от отравления скончались самка северного оленя и детеныш пятнистого оленя.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 19.10.2021
Поддержки от работодателя в России не хватает каждой пятой работающей маме - опрос
0
60
10:00 19.10.2021
Омская пенсионерка, прожившая 35 лет в бочке, согласилась на переезд
0
70
09:32 19.10.2021
Израиль направит $1,5 млрд на противодействие ядерной программе Ирана - ТВ
0
128
09:20 19.10.2021
КНДР могла испытать баллистическую ракету подводных лодок - СМИ
0
129
09:05 19.10.2021
Эрдоган раскритиковал систему СБ ООН
0
183
09:00 19.10.2021
В Чехии рассмотрят возможность передачи полномочий президента
0
178
22:40 18.10.2021
Зеленский заявил, что заинтересован во встрече с Путиным в любом формате
0
655
22:00 18.10.2021
Богатейшие 10% американцев владеют 89% всех акций в США
0
639
21:20 18.10.2021
Работодателям Петербурга рекомендовано перевести сотрудников на "удаленку" с 1 по 3 ноября
0
669
20:40 18.10.2021
В Тюменской области обязательная вакцинация вводится для отдельных категорий граждан
0
672

Возврат к списку