В России зафиксировали 1 015 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 33 740, до 8 060 752. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,42%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 23 426, до 7 040 481. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 015 против 998 днем ранее, до 225 325. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до 2,8%, следует из данных штаба.











