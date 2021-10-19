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НОВОСТИ

В Госдуме сообщили о гибели 1100 врачей от коронавируса в первом полугодии

14:00 19.10.2021 Источник: Интерфакс

Число медиков, погибших в борьбе с пандемией коронавируса в России, за первое полугодие 2021 года составило 1100 человек, заявил председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров, исходя из данных о бюджетных расходах на компенсацию семьям умерших врачей.

"Так вот, 485 врачей погибли в 2020 году, мы видим это по бюджету. Но в 2020 году не было вакцины. Сегодня эта вакцина есть, а количество погибших врачей увеличивается и увеличивается. За полгода этого года эта цифра достигла 1100", - сказал Макаров во вторник журналистам.

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