РФ ожидает гарантий по «Северному потоку — 2» для увеличения поставок газа в Европу - Bloomberg
19:20 19.10.2021 Источник: Газета.Ru
Россия не будет наращивать поставки газа без гарантий того, что европейский регулятор одобрит запуск «Северного потока — 2». Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и компании «Газпром».
Москва будет действовать лишь только в том случае, когда «Северный поток — 2» сертифицируют и одобрят его запуск. Только после этого начнется увеличения поставок в европейский регион, сообщает Bloomberg.
«Мы не можем прийти на помощь только для того, чтобы компенсировать ошибки, которых мы не совершали», — цитирует Bloomberg сенатора Константина Косачева.
По его словам, российская сторона всегда выполняет те обязательства, которые взяла на себя. Газета.Ru
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