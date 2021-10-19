0
0
0
НОВОСТИ

Елизавета II отказалась стать «Старушкой года»

20:40 19.10.2021 Источник: Газета.Ru

Елизавета II отказалась от премии «Старушка года» («Oldie of the Year»), монарх сообщила, что «не попадает под критерии награды», поскольку человек «стар только настолько, насколько он это чувствует». Об этом сообщает издание Mirror.

Письмо о присуждении монарху данного титула было отправлено телеведущим Гайлсом Брандретом личному секретарю королевы. Несмотря на престижность награды, которую получали такие люди, как бывший премьер Джон Мейджор и художник Дэвид Хокни, секретарь сообщил, что королева не желает его получать.

«Ее Величество считает, что вы настолько стары, насколько вы себя чувствуете. Именно поэтому Ее Величество не считает, что она отвечает соответствующим критериям, чтобы иметь возможность принять этот титул, и надеется, что вы найдете более достойного получателя», — сообщалось в ответном письме.

В результате титул получила 88-летняя актриса и певица Петула Кларк.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:42 19.10.2021
Ведущие мировые эксперты примут участие в международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
0
71
20:00 19.10.2021
Азербайджан освободил 5 армянских военных при посредничестве ВС России
0
138
19:20 19.10.2021
РФ ожидает гарантий по «Северному потоку — 2» для увеличения поставок газа в Европу - Bloomberg
0
215
18:40 19.10.2021
Киев всеми правовыми способами попытается вернуть Саакашвили на Украину - глава Минюста
0
252
18:00 19.10.2021
Армия Израиля ограничила доступ к прилегающим к сектору Газа районам
0
260
17:32 19.10.2021
Около 5 тыс. десантников подняты по тревоге в рамках проверки на юге России
0
292
17:27 19.10.2021
Вакцинацию от COVID-19 должны будут пройти не менее 80% сотрудников организаций - РПН
0
266
17:12 19.10.2021
Кабмин направит еще около 69 млрд руб. на соцвыплаты медикам на фоне пандемии - Мишустин
0
269
17:07 19.10.2021
Дистанционный режим в Москве коснется 30% сотрудников, включая людей 60+ и хронических больных
0
357
17:00 19.10.2021
В Кремле не обсуждается введение охраны школ силами Росгвардии - Песков
0
308

Возврат к списку