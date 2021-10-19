Елизавета II отказалась стать «Старушкой года»
20:40 19.10.2021 Источник: Газета.Ru
Елизавета II отказалась от премии «Старушка года» («Oldie of the Year»), монарх сообщила, что «не попадает под критерии награды», поскольку человек «стар только настолько, насколько он это чувствует». Об этом сообщает издание Mirror.
Письмо о присуждении монарху данного титула было отправлено телеведущим Гайлсом Брандретом личному секретарю королевы. Несмотря на престижность награды, которую получали такие люди, как бывший премьер Джон Мейджор и художник Дэвид Хокни, секретарь сообщил, что королева не желает его получать.
«Ее Величество считает, что вы настолько стары, насколько вы себя чувствуете. Именно поэтому Ее Величество не считает, что она отвечает соответствующим критериям, чтобы иметь возможность принять этот титул, и надеется, что вы найдете более достойного получателя», — сообщалось в ответном письме.
В результате титул получила 88-летняя актриса и певица Петула Кларк. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 20:42 19.10.2021
- Ведущие мировые эксперты примут участие в международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey
- 20:00 19.10.2021
- Азербайджан освободил 5 армянских военных при посредничестве ВС России
- 19:20 19.10.2021
- РФ ожидает гарантий по «Северному потоку — 2» для увеличения поставок газа в Европу - Bloomberg
- 18:40 19.10.2021
- Киев всеми правовыми способами попытается вернуть Саакашвили на Украину - глава Минюста
- 18:00 19.10.2021
- Армия Израиля ограничила доступ к прилегающим к сектору Газа районам
- 17:32 19.10.2021
- Около 5 тыс. десантников подняты по тревоге в рамках проверки на юге России
- 17:27 19.10.2021
- Вакцинацию от COVID-19 должны будут пройти не менее 80% сотрудников организаций - РПН
- 17:12 19.10.2021
- Кабмин направит еще около 69 млрд руб. на соцвыплаты медикам на фоне пандемии - Мишустин
- 17:07 19.10.2021
- Дистанционный режим в Москве коснется 30% сотрудников, включая людей 60+ и хронических больных
- 17:00 19.10.2021
- В Кремле не обсуждается введение охраны школ силами Росгвардии - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать