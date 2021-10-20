Путин примет рамочное решение по нерабочим дням, а все разъяснения даст оперштаб - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин примет концептуальное решение по вопросу введения нерабочих дней в стране, а подробные разъяснения по этому вопросу должен давать оперативный штаб, заявил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Во вторник вице-премьер правительства Татьяна Голикова предложила установить период нерабочих дней на территории всей России с 30 октября по 7 ноября.

"От главы государства, скажем так, методологических инструкций ожидать не нужно, ибо методологические все инструкции и разъяснения должен, именно должен, давать [оперативный] штаб правительства, кабинет министров", - сказал Песков. Он уточнил, что "президент принимает рамочные концептуальные решения".