Участники встречи по Афганистану в Москве поддержали разморозку активов страны
18:58 20.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Это была очень хорошая встреча, в очень позитивной атмосфере. "Исламский эмират Афганистан" (используемое радикалами название государства) ценит и приветствует эту инициативу российской стороны. Все участвовавшие страны поддержали разморозку активов афганского центрального банка, которые принадлежат народу Афганистана и не должны связываться с политическими делами", - сказал он.
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