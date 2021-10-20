Участники встречи по Афганистану в Москве поддержали разморозку активов страны

18:58 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все участники заседания московского формата по Афганистану поддержали разморозку активов страны. Об этом сообщил в среду журналистам глава третьего политдепартамента МИД Афганистана Закир Джалали, представляющий делегацию талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) в Москве.

"Это была очень хорошая встреча, в очень позитивной атмосфере. "Исламский эмират Афганистан" (используемое радикалами название государства) ценит и приветствует эту инициативу российской стороны. Все участвовавшие страны поддержали разморозку активов афганского центрального банка, которые принадлежат народу Афганистана и не должны связываться с политическими делами", - сказал он.