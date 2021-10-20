Михаилу Саакашвили в Грузии предъявлено новое обвинение

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение экс-президенту страны Михаилу Саакашвили по делу о незаконном пересечении государственной границы. Об этом в среду сообщил грузинский телеканал "Мтавари архи".

По данным ТВ, новое обвинение было предъявлено Саакашвили в тюрьме города Рустави. Туда прибыл прокурор и зачитал постановление. Там же были и адвокаты бывшего грузинского лидера.