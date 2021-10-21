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НОВОСТИ

Песков: Ежегодная пресс-конференция Путина планируется

07:20 21.10.2021

Президент России Владимир Путин планирует провести традиционную большую пресс- конференцию.

"Ежегодная пресс-конференция планируется", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли в конце года традиционное общение Путина с журналистами.

"С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации", - отметил представитель Кремля.

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