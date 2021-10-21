Песков: Ежегодная пресс-конференция Путина планируется

07:20

Президент России Владимир Путин планирует провести традиционную большую пресс- конференцию.

"Ежегодная пресс-конференция планируется", - сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планируется ли в конце года традиционное общение Путина с журналистами.

"С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации", - отметил представитель Кремля.