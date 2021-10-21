0
0
131
НОВОСТИ

Банки и МФО могут обязать сообщать гражданам об их долгах

10:20 21.10.2021 Источник: Известия

Банки и МФО хотят законодательно обязать проверять долги россиян при выдаче кредитов на сумму от 10 тыс. рублей, рассчитывать показатель долговой нагрузки и сообщать гражданам о рисках его превышения. Как выяснили «Известия», такой законопроект Госдума рассмотрит в октябре. Документ был разработан при поддержке ЦБ, сообщили «Известиям» в регуляторе. Инициативу поддерживают и в правительстве. Во фракциях отнеслись к законопроекту по-разному. Одни депутаты считают такие сведения необходимыми для потребителя, другие, напротив, бесполезными.

А вот эксперты согласны с тем, что информация о долгах сдерживает темпы роста закредитованности.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 21.10.2021
Правительству предложили сделать ПЦР-тестирование бесплатным
0
19
11:05 21.10.2021
Более половины жителей Украины отметили снижение уровня достатка при Зеленском
0
53
11:00 21.10.2021
Радиационный фон в находящемся возле Ростовской АЭС Волгодонске в норме - мэрия
0
55
10:42 21.10.2021
Сбер назвал 7 лучших технологических стартапов, созданных школьниками и студентами
0
90
10:32 21.10.2021
Второй энергоблок Ростовской АЭС остановлен из-за утечки пара - источник
0
107
10:05 21.10.2021
Партия Зеленского "Слуга народа" впервые в рейтинге популярности потеряла первое место
0
156
10:00 21.10.2021
Более половины россиян заявили об экономии средств после введения ограничений из-за ковида
0
169
09:32 21.10.2021
Украинский СНБО предложил отказаться от термина «Великая Отечественная война»
0
213
09:20 21.10.2021
На юге Сирии ракетному обстрелу подверглась военная база США
0
233
09:05 21.10.2021
Любовь Соболь объявили в розыск
0
239

Возврат к списку