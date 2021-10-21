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НОВОСТИ

Первая южнокорейская ракета-носитель "Нури" стартовала с космодрома Наро

13:05 21.10.2021 Источник: Российская газета

Республика Корея осуществила в четверг запуск первой отечественной ракеты-носителя "Нури" с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо в 470 км к югу от Сеула. Об этом сообщило министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.

Ожидается, что с момента запуска до выхода на орбиту потребуется чуть более 16 минут, отмечает ведомство.

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