Первая южнокорейская ракета-носитель "Нури" стартовала с космодрома Наро
13:05 21.10.2021 Источник: Российская газета
Республика Корея осуществила в четверг запуск первой отечественной ракеты-носителя "Нури" с космодрома Наро в провинции Чолла-Намдо в 470 км к югу от Сеула. Об этом сообщило министерство науки и информационно-коммуникационных технологий.
Ожидается, что с момента запуска до выхода на орбиту потребуется чуть более 16 минут, отмечает ведомство.
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