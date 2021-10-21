НАТО объявит о создании фонда военных инноваций в 1 млрд евро - Столтенберг

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры обороны НАТО примут в четверг стратегию альянса в отношении искусственного интеллекта и объявят о создании фонда военных инноваций на 1 млрд евро. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО в Брюсселе.

"Министры обороны примут первую стратегию НАТО в отношении искусственного интеллекта и объявят о создании инновационного фонда НАТО в 1 млрд евро", - сказал Столтенберг.