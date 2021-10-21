В Кремле нет позиции об идее разрешить госСМИ избегать включения в реестр иноагентов

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле пока нет позиции о законопроекте Минцифры, который позволит государственным СМИ избежать включения в реестр иноагентов. Об этом журналистам сообщил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующую инициативу Министерства цифрового развития и связи. Он призвал дождаться, когда ведомство даст соответствующие пояснения.

"Нет, пока нет", - сказал пресс-секретарь главы государства, отвечая на вопрос, есть ли у Кремля или у президента позиция по этому вопросу. "Здесь нужно обязательно дождаться разъяснений от министерства связи. Насколько я понимаю, пока речь идет о некоей инициативе, пока она в стадии обсуждения", - сказал он.