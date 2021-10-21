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Сборная России поднялась на 33-е место в рейтинге ФИФА

14:32 21.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России поднялась с 37-й на 33-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на официальном сайте организации.

В активе сборной России 1 497 очков. В октябре подопечные Валерия Карпина провели два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года, победив дома команду Словакии (1:0) и обыграв в гостях словенцев (2:1).

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