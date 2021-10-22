В России выявили 37 141 случай заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
12:00 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 37 141, до 8 168 305. Это новый максимум с начала пандемии, следует из опубликованных в пятницу данных оперативного штаба по борьбе с заболеванием. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,46%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 25 453, до 7 117 060. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 87,1% от общего числа заразившихся.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 064 против 1 036 днем ранее, до 228 453. Это новый максимум с начала пандемии. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.
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